استقالة رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني مصر ونائبه

كتب- مصطفى عيد:

أعلن بنك الاتحاد الوطني مصر، في بيان للبورصة اليوم الخميس، تنحي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان عن رئاسة وعضوية مجلس إدارة البنك

وقال البنك في بيانه، إن محمد أحمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس الإدارة قدم استقالته أيضا من عضوية مجلس إدارة البنك وذلك اعتبارا من اليوم.

وتأسس البنك كشركة مساهمة مصرية عام 2006، بدعم من المؤسسة الأم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت نتائج أعمال البنك، أنه حقق صافي أرباح بقيمة 109.7 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مقابل 60 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 82.8%.