قفزة مفاجئة لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يرتفع 16 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بالسوق المحلية بنحو 16 جنيها للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 647 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 631 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 555 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 739 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5176 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب 2% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1382.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 مارس 2014 عند 1386.38 دولار للأوقية.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.8% إلى 1386.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أبريل 2018 عند 1397.70 دولار للأوقية.