التمثيل التجاري: ارتفاع صادرات مصر لدول الكوميسا بنسبة 34% في 2018

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت صادرات مصر إلى دول تجمع الكوميسا بنسبة 34% خلال العام الماضي، وفقا لما أظهره أحدث تقرير عن العلاقات التجارية والاقتصادية الصادر عن مكتب التمثيل التجاري في لوساكا.

وقال جهاز التمثيل التجاري، في بيان اليوم، أن التقرير أظهر تسجيل صادرات مصرية لدول الكوميسا بقيمة 1.52 مليار دولار خلال عام 2018 بزيادة قيمتها 386 مليون دولار مقارنة بالعام 2017.

وسجلت صادرات اللدائن ومصنوعاتها 103 مليون دولار مقارنة بـ 65 مليون دولار خلال عام 2017، ومنتجات المطاحن، الشعير، النشاء حبوب أو جذور أو درنات، الأينولين، الجلوتين بقيمة 91 مليون دولار مقارنة بـ46 مليون دولار خلال عام 2017، بحسب التقرير.

وبلغت صادرات الملح، الكبريت، الأتربة والأحجار، المواد الجبسية، الجير والأسمنت 77 مليون دولار خلال عام 2018، والأسمدة بقيمة 57 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 4 ملايين دولار خلال عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية من دول الكوميسا عام 2018 بلغت نحو 792 مليون دولار بزيادة 287 مليون دولار مقابل نحو 505 مليون دولار في 2017.

وتمثل أهم الواردات، النحاس ومصنوعاته بقيمة 372 مليون دولار خلال عام 2018، والبن والشاي والبهارات والتوابل ومصنوعاتها بقيمة 271 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 237 مليون دولار خلال عام 2017، وفقا للتقرير.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018 حوالي 2.31 مليار دولار بزيادة قدرها 673.5 مليون دولار وبنسبة زيادة 41% مقارنة بحجم التبادل التجاري عام 2017 وسجل نحو 1.64 مليار دولار.