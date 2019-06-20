الصناعة تبحث زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع اليابان

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إنها عقدت اجتماعا مع ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، لبحث دعم الشركات اليابانية في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات للسوق.

وأوضحت الوزارة، أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في مصر واليابان لإقامة شراكات تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية المصرية اليابانية وتحقق نقلة نوعية في التعاون المشترك بين البلدين.

وأضافت أن اللقاء استعرض المشاركة المصرية في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20 التي ستعقد بمدينة أوساكا اليابانية نهاية الشهر الجاري، في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي.

وقالت الوزارة، إن مصر تسعى لتحقيق مشاركة فعالة في هذه القمة وبحث عدد من القضايا الهامة بين والملفات المشتركة بين مصر واليابان، واستعراض تجربة مصر التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة والعمل على نقل الخبرات اليابانية المتطورة للاقتصاد المصري خاصة في المجالات الصناعية وخاصةً القطاعات التكنولوجية المتطورة.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال العام الماضي بنسبة 30.5% حيث بلغ نحو 1.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، بحسب البيان.

وأشار البيان، إلى أن أهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والقطن بينما تمثل في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته أهم الواردات المصرية من اليابان.