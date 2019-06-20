ارتفاع البوري وانخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بستواه أمس الأربعاء، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 33 و36 جنيها، كما هبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه خلال تعاملات اليوم بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.