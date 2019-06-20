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    تراجع الخيار وارتفاع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    11:59 ص الخميس 20 يونيو 2019
    تراجع الخيار وارتفاع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار كيلو الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والحامي، والخيار البلدي، والكانتلوب بين 50 قرشا و1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

    وفي المقابل ارتفعت أسعار كيلو البصل، والليمون البلدين والخوخ البلدي خلال تعاملات اليوم بين جنيه و5 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

    البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

    البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

    الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين 4 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الملوخية بين جنيهين و4 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 30 و40 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

    الكانتالوب بين جنيهين و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

    الخوخ البلدي العريشي بين 3 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

    المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

    البرقوق السكري بين 9 و15 جنيها.

    أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور أسعار الليمون أسعار البصل

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