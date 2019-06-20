كوريا الجنوبية ترغب في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إن وفدا من كوريا الجنوبية يزور مصر برئاسة كانغ هيون يون، نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، أعرب عن رغبة بلاده في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية، على غرار اتفاقية الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المالية أن الوفد الكوري أشار خلال لقاء مع مسؤولين بالوزارة إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقية سيسهم في توسيع النشاط الاستثماري الكوري بمصر، وتشجيع صناعة السيارات الكورية.

وأكد مسؤولو المالية، خلال اللقاء، أنه سيتم دراسة اقتراح توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية.

وبحث الوفد الكوري خلال لقائه بوزارة المالية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر.

وقالت المالية، إن الحكومة تحرص على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بمصر في مختلف القطاعات التي توفر فرصًا واعدة للاستثمار، وتم تطوير المظلة التشريعية؛ بما يضمن تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات.

وأضافت أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، التي توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم في الحد من البطالة، موضحة أن الحكومة تسعى لدمج المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وأُحيل إلى مجلس النواب، يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تُسهم في تحفيز القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.

وذكرت أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذي سيتم بدء العمل به اعتبارًا من العام المالي الجديد، يؤدي إلى زيادة الصادرات، حيث يستهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، من خلال تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.

وأعرب الوفد الكوري عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي، واستعداد بلاده أيضًا لتوفير قروض ميسرة لتمويل المشروعات بقطاع النقل، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، بحسب البيان.