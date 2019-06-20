"مواصلات مصر": 5 جنيهات سعر موحد للتذكرة في أيام مباريات المنتخب

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة مواصلات مصر، في بيان اليوم الخميس، إنها ستطرح سعرا موحدا 5 جنيهات لكل تذاكر الوسائل التابعة لها خلال أيام مباريات المنتخب المصري ببطولة أمم أفريقيا 2019، التي ستنطلق غدا الجمعة.

وأضافت الشركة أنها ستطبق هذا السعر على كل الخطوط وفي كل المركبات سواء الأوتوبيسات الكبيرة أو الميني باص من خلال عملاء الكارت الذكي أو "single ticket"، وذلك ضمن مبادرة "شجع مصر مع مواصلات مصر".

وقال عباس القطان، المتحدث الإعلامي لشركة مواصلات مصر، إن دعم الشركة للمشجعين مستمر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل، حيث يشمل جميع المشجعين المصريين وغير المصريين من الفرق الأفريقية المشاركة في أيام المباريات التي تلعب فيها مصر.

وأضاف أن الشركة ستعمل على تقليل مدة الانتظار في الخط الواحد بين كل مركبة وأخرى لتصل إلى 15 دقيقة في المتوسط، حتى تتيح لأكبر عدد ممكن من المشجعين المصريين من مساندة فريقهم القومي بهدف توفير وسيلة نقل أكثر أمنا وراحة للمشجعين المصريين.