"القابضة للنقل" تكثف استعداداتها لنقل الركاب بين المحافظات في العيد

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأحد، إن الشركة القابضة للنقل البري والبحري، التابعة لها، أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك بزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة.

ويتبع القابضة للنقل، 3 شركات هي، شركة الصعيد للنقل والسياحة، وشركة غرب ووسط الدلتا، وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة.

وقالت الوزارة إن هذه الاستعدادات تأتي من أجل مواجهة ضغط الركاب خلال فترة إجازة العيد، ودعمًا للخطوط التي يوجد إقبال كبير عليها مع توفير وسائل انتقال للمواطنين بأسعار مناسبة وأخرى اقتصادية.

وأصدر اللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي، رئيس القابضة للنقل، تعليماته للشركات التابعة بإنشاء غرفة عمليات طوال فترة العيد بمقر الشركة القابضة وشركات نقل الركاب الثلاث لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات مع وضع خطة تشغيل السيارات ومواعيد إضافية للعمل على مدار اليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة واخرى للحد من الزحام وعدم الانتظار لفترات طويلة مع تطبيق نظام التشغيل المشترك مع الشركات الثلاث.

كما أصدر حلمي تعليمات لقيادات ومسئولي تشغيل شركات نقل الركاب بالتواجد المستمر بجميع مراكز التشغيل لضمان سير العمل مع وضع بعض السيارات احتياطي بجميع فروع التشغيل لدفعها في حالة وجود تكدس أو زيادة في الركاب في بعض الأماكن مع وضع خطة عاجلة للصيانة والإصلاح لرفع كفاءة الأسطول الفنية والتشغيلية.

وقرر أيضًا دفع سيارات نجدة مجهزة مع تكليف قطاع التفتيش بالشركة القابضة للنقل البحري والبري للقيام بحملات تفتيشية مكثفة خلال فترة إجازة العيد للتأكد من الضوابط لتشغيل السيارات وحل المشاكل والصعوبات في حينها مع إعطاء تقارير لرئاسة الشركة القابضة بالأحداث الهامة.