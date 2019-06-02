55 مليون جنيه صافي ربح "مستشفى كليوباترا" في 3 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال مجموعة مستشفى كليوباترا، أنها حققت تراجعا في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، حققت "مستشفى كليوباترا" صافي ربح بقيمة 55.1 مليون جنيه في أول 3 أشهر من عام 2019 مقابل 57.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت إيرادات نشاط الشركة إلى 416 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 347.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 19.8%.

وارتفعت تكاليف النشاط إلى 261.8 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مقابل 229.8 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 13.9%.

وسجلت المصروفات الإدارية والعمومية في الربع الأول من العام الجاري 97.6 مليون جنيه مقابل 54.4 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 79.4%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن تراجع صافي الربح خلال الربع الأول يرجع لتسجيل تكاليف اضمحلال بقيمة 31.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى مستحقات لم يتم تحصيلها عن خدمات قدمتها الشركة خلال عامي 2016 و2017.

وأضافت أن إدارة الشركة تكثف جهودها لاستحداث إطار حديد لإدارة الإيرادات على أن يشمل ذلك تحسين قاعدة عملاء الشركة، واستبعاد العملاء ذوي التصنيف الائتماني الضعيف، بالإضافة إلى إجراء التحسينات على عملية تحصيل مستحقات الشركة بجميع المنشآت التابعة.

وقال أحمد عز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، إن "المجموعة استهلت عام 2019 على نفس المسار الإيجابي والناجح الذي اختتمت به عام 2018، إلى جانب إحراز تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ أهداف استراتيجيتها التوسعية والتشغيلية متعددة الجوانب، وذلك بالتوازي مع تحقيق نتائج مالية قوية".

وأضاف عز الدين أن التوسع القوي الذي شهدته مستشفيات المجموعة جاء بالتزامن مع ارتفاع معدلات الكفاءة التشغيلية لمختلف الخدمات التي تقدمها العيادة المستقلة التي أنشأتها الشركة مؤخرا بشرق القاهرة، علما بأن العيادة لا تزال قيد التشغيل التجريبي وبالتالي لم ينعكس أداءها التشغيلي والمالي بنتائج الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن العيادة المستقلة الثانية الواقعة في أحد الأحياء الاستراتيجية بغرب القاهرة من المقرر تشغيلها خلال الربع الثاني من عام 2019، متوقعا بأن تشهد العيادة نموا في الطلب على خدماتها على غرار عيادة شرق القاهرة.

وذكر عز الدين أن الشركة بادرت بتنفيذ خطة استراتيجية لتحديث مستشفى كوينز التي انضمت إلى المجموعة مؤخرا، وبدأت العمل تحت إدارة شركة مستشفى كوينز، وإنشاء غرف عمليات جديدة لضمان دمج أنشطة المستشفى بنموذج أعمال شركة مستشفى كليوباترا.

وأوضح أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فيما يخص مشروع مستشفى بني سويف بطاقة استيعابية تبلغ 150 سريرا جديدا بالشراكة مع جامعة النهضة ببني سويف، حيث تمت الموافقة على التصاميم التخطيطية والتصويرية، وجرى العمل العمل حاليا على منح المشروع إلى شركة مقاولات لتنفيذه.

وقال عز الدين إن "المشروع الجديد سيمثل باكورة توسعات شركة مستشفى كليوباترا خارج منطقة القاهرة الكبرى وتبنيها لنموذج أعمال جديد يتسم بتكلفته المنخفضة، فضلا عن الدور الذي سيلعبه المشروع باعتباره مستشفى تعليمي متطور يقوم بتدريب الأجيال القادمة من طواقم التمريض والأطباء المصريين".

وقالت المجموعة إنها نجحت في تقديم خدماتها لعدد 235.5 ألف حالة خلال الربع الأول من عام 2019، وسجلت المجموعة زيادة سنوية في زيارات العيادات الخارجية بنسبة 4%، كما ارتفع عدد عمليات قسطرة القلب بنسبة سنوية 10% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتعمل شركة كليوباترا، في تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة، وخدمات الطوارئ، عبر عدد من المستشفيات الرئيسية في القاهرة الكبرى.

ومن بين المستشفيات التابعة لمجموعة كليوباترا مستشفى كليوباترا، ومستشفى القاهرة التخصصي، ومستشفى النيل بدراوي، ومستشفى الشروق.