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    تأكيدا لما نشره مصراوي.. المركزي يسدد 406 ملايين دولار لـ"أفريكسيم بنك"

    03:53 م الأحد 02 يونيو 2019
    تأكيدا لما نشره مصراوي.. المركزي يسدد 406 ملايين دولار لـ"أفريكسيم بنك"

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    قال البنك المركزي، في بيان اليوم الأحد، إنه سدد مبلغ 406 ملايين دولار للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" في نهاية مايو 2019.

    ويأتي ذلك تأكيدا لما نشره مصراوي على لسان مصدر مسؤول بالبنك الأفريقي، الاثنين الماضي، بأن البنك المركزي سيسدد 400 مليون دولار لمصرفه الشهر المقبل.

    وكان عمرو كامل نائب رئيس مجلس إدارة "أفريكسيم بنك" قال في وقت سابق من العام الماضي، إن البنك أقرض البنك المركزي المصري 400 مليون دولار، من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التجارة مع دول أفريقيا.

    وسدد البنك المركزي مستحقات بقيمة 3.8 مليار دولار على دفعات للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على مدار العامين الماضيين، وهي مبالغ حصل عليها قبل تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، من أجل تمويل التجارة الخارجية ودعم الاحتياطي النقدي، بحسب تصريحات سابقة لعمرو كامل.

    وبحسب ما قال كامل في وقت سابق، فإن مصر تستحوذ على أولوية "قصوى" في استراتيجية تمويلات البنك الأفريقي، لتنوع اقتصادها، وكذلك باعتبارها دولة العبور لدول أفريقيا.

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