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    الدولار يتراجع في بنك كريدي أجريكول بنهاية التعاملات

    03:48 م الأحد 02 يونيو 2019
    الدولار يتراجع في بنك كريدي أجريكول بنهاية التعاملات

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بينما ارتفع في بنك البركة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وتراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 3 قروش، إلى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

    ورفع بنك البركة سعر الدولار قرشا واحدا، إلى 16.74 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبو الإسلامي، عند 16.80 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك العربي الإفريقي، وقناة السويس، عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

    الدولار سعر صرف الدولار بنك البركة مصرف أبو الإسلامي البنك التجاري الدولي

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