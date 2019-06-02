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    66 % زيادة في صافي أرباح "موبكو" خلال الربع الأول من 2019

    03:37 م الأحد 02 يونيو 2019
    66 % زيادة في صافي أرباح "موبكو" خلال الربع الأول من 2019

    موبكو للأسمدة

    كتب- مصطفى عيد:

    أظهرت نتائج أعمال شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، أن الشركة حققت زيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 65.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

    وبحسب القوائم المالية للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، حققت موبكو صافي ربح بقيمة 435.2 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من عام 2019 مقابل 262.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

    وسجلت الشركة صافي مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 2 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 19%.

    ووصل صافي التكاليف التمويلية إلى 373 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 302.6 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 23.2%.

    شركة موبكو الأسمدة البورضة المصرية

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