66 % زيادة في صافي أرباح "موبكو" خلال الربع الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، أن الشركة حققت زيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 65.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب القوائم المالية للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، حققت موبكو صافي ربح بقيمة 435.2 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من عام 2019 مقابل 262.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 2 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 19%.

ووصل صافي التكاليف التمويلية إلى 373 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 302.6 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 23.2%.