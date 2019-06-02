البورصة تواصل التراجع في نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 13690 نقطة.

واستقر المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة دون تغيير يذكر، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه و7.4 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 13.6 مليون جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس الماضي على تراجع بنسبة 1.45% إلى مستوى 13771 نقطة.