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    البورصة تواصل التراجع في نهاية تعاملات اليوم

    01:46 م الأحد 02 يونيو 2019
    البورصة تواصل التراجع في نهاية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

    وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 13690 نقطة.

    واستقر المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة دون تغيير يذكر، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%.

    وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه و7.4 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 13.6 مليون جنيه.

    وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس الماضي على تراجع بنسبة 1.45% إلى مستوى 13771 نقطة.

    البورصة المصرية مؤشر EGX70 مؤشر EGX100 مؤشر EGX30

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