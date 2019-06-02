ماذا فعلت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، بسبب ثبات السعر العالمي واستقرار سعر الدولار.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 609 جنيهات، وهو سعر الامس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 522 جنيهًا، وعيار 24 إلى 695 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4872 جنيهًا.

وأرجع نجيب استقرار سعر الذهب، إلى ثبات سعر المعدن عالميا، بسبب إغلاق البورصات العالمية نتيجة للعطلة الرسمية، كما أدى استقرار سعر الدولار في السوق المحلي إلى استقرار أسعار الذهب.