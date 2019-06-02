الجمارك تحبط 3 آلاف عملية تهريب بقيمة 732 مليون جنيه خلال مارس وإبريل

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الأحد، إن تقريرًا من وزارة المالية كشف عن إحباط 3 آلاف و693 عملية تهريب جمركي، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين.

وبحسب البيان بلغت مستحقات الجمارك عن هذه البضائع المهربة من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 732 مليونًا و133 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير ألفين و427 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها 30 مليونًا و741 ألف جنيه، و14 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 116 مليونًا و497 ألف جنيه، و15 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة وألعاب نارية بقيمة 186 مليونًا 373 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 3 محاضر تهريب مبيدات حشرية بلغ المستحق عليها 12 ألفًا و800 جنيه، و164 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 26 مليونًا و198ألف جنيه، و74 محضر سلع مرفوضة رقابيًا، بقيمة 63 مليونًا و264 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 13 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال مارس وأبريل، حيث تم ضبط 312 ألف جنيه، و144 ألف دولار أمريكي، و50 ألفًا و 600ريال سعودي، وألف و680 دينارًا ليبيًا، إضافة إلى تحرير 7 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 346 ألف جنيه.