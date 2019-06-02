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    أرباح شركة دايس تتراجع خلال الربع الأول من العام رغم زيادة المبيعات

    12:24 م الأحد 02 يونيو 2019
    أرباح شركة دايس تتراجع خلال الربع الأول من العام رغم زيادة المبيعات

    متجر لبيع منتجات دايس

    كتب- محمد علاء الدين:

    ارتفعت مبيعات شركة دايس للملابس الجاهزة إلى 338.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 314.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة قدرها 24.1 مليون جنيه

    وبحسب نتائج الأعمال المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد، تراجعت أرباح الشركة لتسجل 31 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 42.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

    وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي عن توقيع خطاب نوايا مع شركة كايرو قطن سنتر والبنك التجاري الدولي "CIB" لشراء الأصول المؤجرة من كايرو قطن في نوفمبر 2017 مقابل 140 مليون جنيه.

    يذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق عن إتمامها عملية شراء أسهم بمجموعة الإسكندرية للملابس الجاهزة، لترتفع نسبة ملكيتها من 95% إلى 100% يناير الماضى.

    شركة دايس الملابس الجاهزة البورصة المصرية البنك التجاري الدولي شركة كايرو قطن سنتر

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