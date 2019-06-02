  • عاجل:دار الإفتاء: استطلاع هلال شوال غدا.. ونحذر من هذا الأمر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    QNB يطلب موافقة البنك المركزي لتغيير عضوين في مجلس الإدارة

    12:00 م الأحد 02 يونيو 2019
    QNB يطلب موافقة البنك المركزي لتغيير عضوين في مجلس الإدارة

    مقر تابع لبنك قطر الوطني الأهلي

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال بنك قطر الوطني الأهلي "QNB" في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد إن المساهم الرئيسي خاطب مجلس الإدارة لاستبدال عضوين من ممثليه في مجلس الإدارة.

    وبحسب البيان فإن العضوين هما عبد الله مبارك ناصر آل خليفة ورمزي طلعت عبد الجواد مرعي، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة البنك وافق على ذلك، وينتظر تفعيل القرار بعد موافقة البنك المركزي المصري.

    وأضاف البيان أن مجلس الإدارة قرر انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وذلك رهنا أيضا بموافقة البنك المركزي المصري.

    وكانت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي، خلال الربع الأول من 2019، أظهرت ارتفاعا في الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الدخل من العائد.

    بنك قطر الوطني الأهلي البورصة المصرية عبد الله مبارك ناصر آل خليفة رمزي طلعت عبد الجواد مرعي

    الخبر التالى:

    هيئة الاستثمار تصدر قرارا لتنظيم عمل وكلاء مؤسسي الشركات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان