QNB يطلب موافقة البنك المركزي لتغيير عضوين في مجلس الإدارة

كتب- محمد علاء الدين:

قال بنك قطر الوطني الأهلي "QNB" في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد إن المساهم الرئيسي خاطب مجلس الإدارة لاستبدال عضوين من ممثليه في مجلس الإدارة.

وبحسب البيان فإن العضوين هما عبد الله مبارك ناصر آل خليفة ورمزي طلعت عبد الجواد مرعي، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة البنك وافق على ذلك، وينتظر تفعيل القرار بعد موافقة البنك المركزي المصري.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة قرر انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وذلك رهنا أيضا بموافقة البنك المركزي المصري.

وكانت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي، خلال الربع الأول من 2019، أظهرت ارتفاعا في الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الدخل من العائد.