هواوي تبحث مع وزارة التعليم العالي آليات تحويل الجامعات المصرية لذكية

كتب- محمد علاء الدين:

عقد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر اجتماعا مع وزارة التعليم العالي؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، بحسب بيان من شركة هواوي اليوم الأحد.

ونقل البيان عن وزارة التعليم العالي حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين في المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وأضاق البيان أن وزارة التعليم أبدت اهتمامها بتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، لمواكبة التغيرات العالمية في مجال ثورة المعلومات واكتساب المعرفة وإداراتها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذا المشروع؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وقال البيان إن الوزارة بصدد إعداد تصور حول جامعة متخصصة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (ICT) كنموذج فريد في مجال التكنولوجيا، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية، والاستفادة من التجربة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه استعرض رئيس الشركة التنفيذي لشركة هواوي مقترحات الشركة حول مجالات تمكين التعليم في الدول من أجل تحسين الطاقات الوطنية، واستراتيجية الشركة في تحويل الجامعات إلى جامعات ذكية، مشيرًا إلى مشاركة الشركة في بناء جامعات ذكية، مثل: الجامعة الكندية والبريطانية في مصر، وجامعة KMITL بتايلاند.