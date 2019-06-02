انخفاض البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس السبت، ليتراوح بين 37 و40 جنيها.

وهبط سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 40 و45 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 9 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 59 و65 جنيها.

وزاد سعر كيلو الفليه البلطي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.