  • عاجل:​رئيس معهد الفلك عن هلال العيد: "لا نضمن رؤيته مساء الغد"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    انخفاض البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    11:22 ص الأحد 02 يونيو 2019
    انخفاض البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    أسماك - ارشيفية

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس السبت، ليتراوح بين 37 و40 جنيها.

    وهبط سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 40 و45 جنيها.

    بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 9 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 59 و65 جنيها.

    وزاد سعر كيلو الفليه البلطي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البوري السمك البلطي

    الخبر التالى:

    هواوي تبحث مع وزارة التعليم العالي آليات تحويل الجامعات المصرية لذكية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان