تراجع الباذنجان والفلفل.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة
كتبت- دينا خالد:
تراجع سعر الباذنجان البلدي بنحو 50 قرشًا، بينما ارتفع سعر الففل الرومي بنحو 50 قرشًا، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد.
وتراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5 جنيهات.
البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 2 و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البسلة 15 جنيهًا بزيادة جنيه.
القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 29 و35 جنيها.
الجوافة بين 9 جنيهات و17 جنيها.
كانتالوب بين 3 و6 جنيهات.
بطيخ (4 : 6 كيلوات) بين 12 و18 جنيها.
خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.
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