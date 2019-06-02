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    تراجع الباذنجان والفلفل.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

    11:16 ص الأحد 02 يونيو 2019
    تراجع الباذنجان والفلفل.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- دينا خالد:

    تراجع سعر الباذنجان البلدي بنحو 50 قرشًا، بينما ارتفع سعر الففل الرومي بنحو 50 قرشًا، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد.

    وتراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2 و5 جنيهات.

    البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البصل بين 2 و3 جنيهات.

    الكوسة بين 2 و3.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

    الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    البسلة 15 جنيهًا بزيادة جنيه.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 29 و35 جنيها.

    الجوافة بين 9 جنيهات و17 جنيها.

    كانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

    بطيخ (4 : 6 كيلوات) بين 12 و18 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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