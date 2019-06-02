  • عاجل:​رئيس معهد الفلك عن هلال العيد: "لا نضمن رؤيته مساء الغد"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    إيديتا توقع قرضًا مع "التمويل الدولية" بـ 20 مليون دولار لدعم خطة التوسع

    10:25 ص الأحد 02 يونيو 2019
    إيديتا توقع قرضًا مع "التمويل الدولية" بـ 20 مليون دولار لدعم خطة التوسع

    مصنع تابع لإيديتا

    القاهرة- مصراوي:

    وقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عقد قرض متوسط الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار كشريحة أولى ومدته 7 سنوات.

    وقال بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأحد إن القرض قابل للزيادة بقيمة 10 مليون دولار أخرى.

    وبحسب البيان فإن ضمن أهداف القرض تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة في مصر وخطة التوسع في المملكة المغربية ودول أخرى.

    إيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفرسكا.

    شركة إيديتا الصناعات الغذائية مؤسسة التمويل الدولية قرض

    الخبر التالى:

    البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الأحد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان