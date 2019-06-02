إيديتا توقع قرضًا مع "التمويل الدولية" بـ 20 مليون دولار لدعم خطة التوسع

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عقد قرض متوسط الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار كشريحة أولى ومدته 7 سنوات.

وقال بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأحد إن القرض قابل للزيادة بقيمة 10 مليون دولار أخرى.

وبحسب البيان فإن ضمن أهداف القرض تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة في مصر وخطة التوسع في المملكة المغربية ودول أخرى.

إيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفرسكا.