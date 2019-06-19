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    شركة عبورلاند تضيف نشاط التصدير لزيادة مبيعاتها

    04:33 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    شركة عبورلاند تضيف نشاط التصدير لزيادة مبيعاتها

    شركة عبورلاند - أرشيفية

    كتبت- شيماء حفظي:

    وافق مجلس إدارة شركة عبورلاند للصناعات الغذائية، على إضافة نشاط التصدير للشركة، وذلك لزيادة المبيعات وتقليل الاعتماد على العملاء المحليين فقط بالتوسع في الأسواق الأجنبية.

    وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط تصدير جميع المنتجات بالإضافة إلى تصنيع منتجات الألبان والمسلى الصناعي والحلو وتربية المواشي والتسمين.

    وبررت الشركة قرار إضافة التصدير، بعدة أسباب تتضمن زيادة المبيعات بما يعني فتح أسواق جديدة للشركة في الخارج، والسعي لوجود حصة لمنتجات الشركة في الأسواق العالمية، وتخفيف الاعتماد على الأسواق المحلية وزيادة القاعدة التسويقية وتقليل الاعتماد على الزبائن المحليين فقط، وتقليل أثر تقلبات السوق.

    وكانت الشركة أضافت نشاط تربية المواشي لزيادة الإنتاج الألبان والتسمين، في سبتمبر 2017.

    شركة عبورلاند الأسواق الأجنبية البورصة

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