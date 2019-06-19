اتفاق بين المصرية للاتصالات وجونيبر نتوركس لتمكين التحول الرقمي بمصر

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس لتعزيز التعاون التكنولوجي الاستراتيجي وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان اليوم الأربعاء، إن الاتفاق يتضمن إتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات، وإتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.

وأوضح البيان، أن المصرية للاتصالات تقوم بتحديث البنية التحتية لشبكتها لضم أحدث التكنولوجيا المقدمة من شركة جونيبر نتوركس والتي تشمل منصات التوجيه الدولية الخاصة بالجيل الخامس من سلسلة MX وسلسلة QFX لمراكز البيانات.

كما تتضمن خدمات البنية التحتية الجيل الجديد من جدر الحماية من سلسلة SRX والتي ستوفر بنية تحتية مؤمنة ذات سعات عالية من الشبكة الرئيسية ومراكز البيانات والتي صممت خصيصا لاستيعاب حركة مرور الاتصال المحلي والتجاري لخدمات الصوت والانترنت الثابت والمحمول بما فيها خدمات الجيل الخامس عند إطلاقها، بحسب البيان.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "مستمرون في العمل على تطوير شبكاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا وتطلعاتهم المستقبلية ومواكبة المتطلبات المتزايدة على خدمات البيانات".

وأضاف :"ونتطلع عبر هذه الشراكة الرئيسية للمساعدة في تنفيذ استراتيجيتنا نحو التحول الرقمي في مصر."

وقال المهندس رامي رحيم ، الرئيس التنفيذي لشركة جونيبر نتوركس، إن التحول الرقمي في مصر يسير بخطى سريعة للغاية، مما يمثل نموذجا رائعا للأسواق الناشئة الأخرى لاتباعه.