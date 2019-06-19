مبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة للتراجع في نهاية تعاملات اليوم
القاهرة- مصراوي:
أغلقت البورصة المصرية على تراجع جماعي في مؤشراتها مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدفع من مبيعات المصريين والعرب.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5% عند مستوى 14132 نقطة.
كما تراجع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.
وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 335.7 مليون جنيه والعرب بقيمة 2.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 338.5 مليون جنيه.
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