مبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة للتراجع في نهاية تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

أغلقت البورصة المصرية على تراجع جماعي في مؤشراتها مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدفع من مبيعات المصريين والعرب.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5% عند مستوى 14132 نقطة.

كما تراجع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 335.7 مليون جنيه والعرب بقيمة 2.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 338.5 مليون جنيه.