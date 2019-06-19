تعرف على موعد صرف مرتبات يونيو للموظفين في الحكومة

القاهرة- مصراوي:

تبدأ الحكومة صرف مرتبات العاملين في الدولة، لشهر يونيو، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 23 في الشهر.

وكانت وزارة المالية أعلنت في نهاية مايو الماضي، عن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو يوما واحدا إلى يوم 23 يونيو-بدلا من يوم 24-وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

وأصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام الجاري، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو، ويوليو، ومتأخرات شهري مايو ويوليو 2019.

وقالت الوزارة في البيان، إنه تيسيرًا على العاملين بالدولة؛ تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهري يونيو، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو.