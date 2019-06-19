"مراكز" تفتتح مول طنطا في الربع الأخير من 2019

القاهرة- مصراوي

قالت شركة مراكز، أحد أكبر مطوري ومشغلي المراكز التجارية في مصر والشرق الأوسط، إنها تعتزم افتتاح مول طنطا التجاري، بمحافظة الغربية، في الربع الأخير من العام الجاري.

وتوقعت شركة مراكز، التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، أن يستقبل المول من 10 آلاف إلى 12 ألف زائر يوميًا، حيث يضم العديد من متاجر التجزئة العالمية والمناطق الترفيهية العائلية، ومجمع للسنيمات وأماكن لانتظار السيارات لخدمة مواطني الدلتا.

وقال أحمد بدراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة مراكز، إن "الافتتاح المنتظر لمول طنطا يمثل تتويجاً لاستراتيجية مراكز الطموحة للاستثمار في محافظات وأقاليم مصر التي تحتاج للمزيد من الجهود التنموية والخدمات".

وأضاف أن "كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقريباً تتركز في القاهرة والإسكندرية، ولهذا السبب نحن سعداء للغاية بإقامة مركز تجاري عالمي متكامل للتسوق والترفيه طبقاً لأحدث معايير القرن الواحد والعشرين لخدمة 5 ملايين نسمة في مدينة الغربية".

وكشف بدراوي عن استحواذ الشركة على قطعة أرض أخرى في مدينة المنصورة لتكرار نفس تجربة، مول طنطا، وأن الشركة تأمل التوسع في محافظات مصرية أخرى خلال المستقبل القريب.

وقالت الشركة في بيان، حصل عليه مصراوي، أنه مدار مراحل تطوير مول طنطا وأثناء تشغيله، يوفر المول أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين في العديد من المناصب الإدارية والوظائف المتنوعة في المول.

وقال باسل رمزي، العضو المنتدب لشركة مراكز: "تُعد مراكز أول مطور عقاري متميز للمراكز التجارية يقوم بالاستثمار في منطقة الدلتا، وهو ما يوفر العديد من الفرص والخدمات لمواطني الدلتا وما حولها".

يذكر أن مراكز استثمرت حوالي مليار جنيه في مول طنطا الذي يشغل مساحة اجمالية تصل إلى 33 فدانًا، بينما تبلغ المساحة البنائية له 60 ألف متر مربع والمساحة المتاحة للتأجير 40 ألف متر مربع.

ويمثل مول طنطا مركزاً متكاملاً للتسوق والترفيه حيث يضم العديد من الماركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الموضة من خلال 140 متجرا، بالإضافة إلى 30 منفذاً متنوعاً للأغذية والمشروبات ومجمع للسنيمات يضم عدة شاشات.

بالإضافة لذلك يضم مول طنطا منطقة لانتظار السيارات تستوعب 1500سيارة للزائرين والمستأجرين.