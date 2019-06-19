اليوم.. اجتماع الشعبة العامة للأدوية لمناقشة قانون الهيئة العامة للدواء

كتبت- منار الرخ:

بدأ منذ قليل اجتماع الشعبة العامة للأدوية برئاسة دكتور علي عوف، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور عدد من الشركات في مجال تصنيع الدواء.

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة مشروع قانون الهيئة العليا للدواء والذي قدمته الحكومة لجنة الصحة بمجلس النواب، وسيتم المناقشة حول مستقبل صناعة الدواء في وجود هذا المشروع.

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي مبدئيا على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء".