تصل إلى مليون جنيه.. شروط وتفاصيل قرض المصروفات المدرسية في 8 بنوك

كتبت- منال المصري:

تُقدم بعض البنوك قروضًا لسداد المصروفات الدراسية للمدارس تحت اسم "القرض التعليمي" بضمان الوظيفة للعاملين في القطاعين العام أو الخاص بهدف مساعدة أولياء الأمور على سداد مصروفات أبنائهم.

وتشترط بعض البنوك مثل البنك العربي الأفريقي الدولي تمويل المدارس الإنترناشونال، فيما تمنح بعض البنوك الأخرى التمويل لجميع المدارس دون استثناء.

وتتنافس البنوك على قيمة القرض ومعدلات الفائدة وفترة السداد ونسبة المصاريف الإدارية التي يتم خصمها من إجمالي قيمة القرص.

وتشترط بعض البنوك تمويل القرض التعليمي بنسبة 100% والبعض الآخر يشترط تسديد العميل نسبة تتراوح من 10 إلى 50% كمقدمة من إجمالي قيمة القرض ويتحمل البنك تسديد باقي القرض.

وتطلب البنوك من المقترض بعض الأوراق للموافقة على التمويل منها فاتورة من المدرسة بإجمالي المصروفات الدراسية وصورة من شهادة ميلاد الطفل وصورة من الرقم القومي للعميل وإيصال مرافق حديث وصورة معتمدة من جهة عمل الموظف بإجمالي الدخل الشهري.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير شروط قرض المصروفات الدراسية للمدارس في 8 بنوك وهم مصر والقاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي والإسكندرية وإي جي بنك وCIB وSAIB بنك، وبنك ناصر الاجتماعي:

1-بنك مصر:

قيمة القرض تتراوح من 2000 إلى 200 ألف جنيه.

نسبة الفائدة 18% متناقصة لموظفي الحكومة و20% متناقصة لموظفي القطاع الخاص.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر كحد أدنى وتصل إلى 7 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري للمقترض لا يقل عن ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.

السن يتراوح بين 21 عامًا إلى 65 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية تتباين من جدارة عميل لآخر وحسب مدة القرض.

نسبة التمويل تصل إلى 90% من إجمالي قيمة القرض.

2-بنك القاهرة:

قيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى.

18.5 % فائدة متناقصة.

مدة سداد القرض من 6 أشهر إلى 12 شهرًا.

الدخل الشهري للمقترض لا يقل عن 5 آلاف جنيه.

سن العميل ما بين 21 عامًا حتى 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

نسبة التمويل تصل إلى 90% من إجمالي قيمة القرض.

3-البنك العربي الأفريقي الدولي:

قيمة القرض تتراوح من 15 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

19.5 % نسبة الفائدة متناقصة.

مدة سداد القرض يبلغ عام.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 5 آلاف جنيه.

سن العميل يتراوح من 25 عامًا وحتى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض.

نسبة التمويل تصل إلى 80% من إجمالي قيمة القرض.

4-بنك الاسكندرية:

قيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه وتصل لمليون جنيه حسب تحويل الراتب من عدمه.

نسبة الفائدة تتراوح بين 16% متناقصة وحتى 20% متناقصة حسب إمكانية إتاحة تحويل أو عدم تحويل الراتب على البنك وكذلك حسب نسبة تمويل البنك من إجمالي القرض.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر كحد أدنى وحتى 7 سنوات كحد أقصى.

الحد الأدنى للدخل الشهري ينقسم إلى 700 جنيه للمقترضين في المحافظات وألف جنيه في القاهرة والإسكندرية وألفي جنيه في حال عدم تحويل الراتب على البنك.

السن العميل يتراوح من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة تمويل البنك تبلغ 80% من إجمالي قيمة القرض.

5-بنك CIB:

قيمة القرض تصل إلى 150 ألف جنيه.

18.5 % متناقصة نسبة الفائدة.

مدة سداد القرض تصل 5 سنوات كحد أقصى.

الراتب لايقل عن 3 آلاف جنيه شهريا.

المصاريف الإدارية يتم تحديدها حسب مدة سداد القرض ونوع الوظيفة.

السن لا يزيد على 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

6-إي جي بنك (EG Bank):

قيمة القرض تتراوح بين 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه.

نسبة الفائدة 19% متناقصة سنويًا.

مدة سداد القرض سنة واحدة.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

السن لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة التمويل تصل إلى 90%.

7-بنك SAIB:

قيمة القرض تتراوح بين 5 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه.

نسبة الفائدة 21.5% متناقصة.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا.

المصاريف الإدارية 1.75% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للمقترض لا يقل عن 4 آلاف جنيه شهريا.

السن من 24 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة التمويل المقدمة من البنك لا تزيد على 75% من إجمالي قيمة القرض.

8-بنك ناصر الاجتماعي:

الحد الأقصى للقرض 50 ألف جنيه.

فترة سداد القرض عام واحد.

معدل الفائدة يتراوح بين 11% لموظفي القطاع العام، و11.7% متناقصة لموظفي القطاع الخاص.

لا يشترط حد أدنى للراتب طالما يتحمل سداد القسط الشهري.

ألا يتجاوز سن العميل 60 عامًا عند سداد آخر قسط.

يقصر البنك القرض على تمويل مصروفات المدارس الحكومية والخاصة.