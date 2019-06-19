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    أسعار الذهب تعاود الانخفاض بمصر خلال تعاملات اليوم

    12:54 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    أسعار الذهب تعاود الانخفاض بمصر خلال تعاملات اليوم

    ذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار االذهب جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 631 جنيهًا مقابل 633 جنيها بالأمس.

    وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 541 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 721 جنيها، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5048 جنيها.

    وعالميا، نخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأصول العالية المخاطر بفعل آمال التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وكذلك تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1342.60 دولار للأوقية، كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1346.60 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب ذهب نادي نجيب غرفة القاهرة التجارية

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