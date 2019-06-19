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    أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات تتراجع 35% في 11 شهرا

    12:09 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات تتراجع 35% في 11 شهرا

    صادرات

    كتبت- شيماء حفظي:

    تراجعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام المالي الجاري، بنسبة 35.3%.

    وقالت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها سجلت صافي ربح في الفترة (يوليو – مايو) الماضيين بقيمة 1.7 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

    وأظهرت القوائم المالية للشركة، تراجع إيرداتها خلال نفس الفترة إلى 2.6 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

    وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة، بالإضافة إلى القيام بأعمال المخلص الجمركي وممارسة الاستثمار العقاري.

    حاويات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات البورصة المصرية

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