البريد المصري يوقع اتفاق تعاون مع بريد مدغشقر في مجال التجارة الإلكترونية

كتب- محمد علاء الدين:

وقع عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وريتشارد راناريسون، الرئيس التنفيذي لبريد مدغشقر، بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة الفرصة لعملاء بريد مدغشقر للتسوق من الولايات المتحدة الامريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.

وقال عصام الصغير، في بيان اليوم الأربعاء، إنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية ليتمكن عملاء بريد مدغشقر من التسوق الإلكتروني من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين بكل سهولة.

وأضاف الصغير، أنه سيتم جمع البعائث من هذه الدول الثلاث وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى مدغشقر مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.

وأشار الصغير، إلى أن هذا البروتوكول يهدف الى توطيد التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري وبريد مدغشقر ويفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر ومدغشقر للاستفادة من إمكانيات البريد بالدولتين لتقديم خدمات التجارة الالكترونية بجودة عالية وبأسعار تنافسية للحصول على ثقة المواطنين وحصة عادلة من سوق التجارة الالكترونية.

وقال ريتشارد راناريسون، إنه يتمنى استمرار تبادل الخبرات بين البلدين بهدف الاستفادة من تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية.

وأشار راناريسون، إلى أن البريد المصري شهد تطورا في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء.

يذكر، أن البريد المصري أنشأ أكبر مركز تجميع لوجيستي في المنطقة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية وتجميع وإعادة توجيه البعائث البريدية حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من نيجيريا وغينيا كوناكري وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وليبيا والسودان والكاميرون وتوجو الأمر الذي يعد تجسيداً واضحا للدور الإقليمي والدولي الذي يقوم به البريد المصري.