تراجع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب المستثمرين

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأصول العالية المخاطر بفعل آمال التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وكذلك تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1342.60 دولار للأوقية، كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1346.60 دولار للأوقية.

وقال ستيفن اينس، المدير المشارك لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، إن ارتفعت أسواق الأسهم بسبب تغريدة ترامب الليلة الماضية، والتي أزاحت قدرا كبيرا من الشكوك من السوق.

وقفزت أسواق الأسهم بعد أن قالت واشنطن، إنها ستستأنف محادثات التجارة مع بكين في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون بأن يقتدي البنك المركزي الأمريكي بنظيره الأوروبي ويفتح الباب أمام تخفيضات لأسعار الفائدة في المستقبل خلال اجتماع السياسة النقدية، وفقا للوكالة.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه تحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ وإن فريقيهما سيستأنفان محادثات التجارة بعد توقف طويل بهدف الإعداد لاجتماع خلال قمة مجموعة العشرين التي تُعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكر اينس، أن هناك ضبابية شديدة في السوق، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط والتصريحات التي تميل إلى التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يقدم الدعم للذهب.