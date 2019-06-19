الكابوريا ترتفع 10 جنيهات.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيهين ليتراوح بين 50 و64 جنيها، بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

فيما استقر سعر كيلو السمك البوري، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند أسعار الأمس ليتراوح بين 39 و43 جنيها، كما تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 34 و37 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم بين 90 جنيها و190 جنيها، و سعر كيلو السمك الفليه بين 30 و90 جنيها.