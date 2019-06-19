تراجع الليمون والطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الطماطم والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3.5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 25 و35 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيها.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين جنيهين و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الملوخية بين جنيهين و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 25 و35 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

كانتالوب بين جنيهين و5 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 جنيهات و7 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

مانجو عويس بين 20 و30 جنيها.

برقوق سكري بين 9 و15 جنيها.