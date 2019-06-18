هشام السفا عضوا منتدبا للتجاري وفا بنك إيجيبت خلفا لهلا صقر

كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك، تعيين هشام السفا عضوا منتدبا للتجاري وفا بنك إيجيبت، خلفاً لهلا صقر التي رشحها مجلس إدارة البنك لمنصب رئيس مجلس إدارة البنك، وهو ما يرهن إتمامه بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وقالت التجاري وفا بنك، إن هشام السفا يتمتع بسجل حافل يمتد على مدار 24 عاما في 3 بنوك عريقة، حيث كان العضو المنتدب للتجاري وفا بنك تونس منذ عام 2011، ثاني أكبر بنك خاص في تونس، كما عمل في مجالات البنوك، والتأجير التمويلي والتأمين وإدارة الأصول، وشغل منصب رئيس قطاع التشغيل وعضو اللجنة التنفيذية في التجاري وفا بنك منذ عام 2005 وحتى 2011.

كما عمل السفا كعضو في مجلس إدارة التجاري وفا بنك للتمويل التأجيري، وشغل عدة مناصب قيادية سابقة حيث كان رئيساً لقطاع المعاملات البنكية والعمليات لدى بنك كريدي المغرب التابعة لمجموعة كريدي أجريكول، لمدة 10 سنوات.

وقال محمد الكتاني رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك "يسعدنا الإعلان عن انضمام هشام السفا في منصب العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجييت ويأتي تعيينه لكونه أحد القيادات الرائدة في المجموعة ونحن نثق أن يضمن تعيينه الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتجاري وفا بنك إيجيبت".

وأضاف: "ننتهز هذه الفرصة لتقديم خالص الشكر والتقدير لهلا صقر لقيادة البنك خلال الفترة السابقة ومساهمتها الكبيرة في إدارة المرحلة الانتقالية منذ الانتهاء من عملية الاستحواذ ودخولنا السوق المصرفي المصري ووضع الخطة الاستراتيجية للبنك".

وأشار إلى أن مجلس إدارة التجاري وفا بنك إيجيبت يسعده ترشيح هلا صقر لمنصب رئيس مجلس إدارة التجاري وفا بنك إيجيبت خلفاً له، وهو الأمر المرهون بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها ودرايتها بالسوق ورؤيتها الاستراتيجية وعلاقتها القوية بالعملاء والهيئات التنظيمية.