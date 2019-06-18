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    الدولار يرتفع أمام الجنية في 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    05:13 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    الدولار يرتفع أمام الجنية في 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    الدولار يرتفع أمام الجنية في 5 بنوك

    كتبت- دينا خالد:
    ارتفع سعر الدولار في 5 بنوك، بين قرش و3 قروش، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الصباح.
    ارتفع السعر الدولار قرشا واحدا، في بنكي البركة وكريدي أجريكول، إلى 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.
    وزاد سعر العملة الأمريكية في بنكي العربي الأفريقي والتعمير والإسكان بنحو 3 قروش 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.
    ورفع بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشين إلى 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.
    وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.
    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.73 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.
    استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار أسعار العملات

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