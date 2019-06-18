في اليوم العالمي للفلافل.. أسعار ساندوتشات "الطعمية" في 7 محال شهيرة

كتبت- دينا خالد:

احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للفلافل "الطعمية"، الذي يوافق 18 يونيو من كل عام، واستبدل أيقونته الرئيسية بصورة متحركة تظهر أقراص الطعمية وأيضًا ساندوتشات الفلافل، تقديرا لقيمة الأكلة الشعبية الأكثر انتشارا في منطقة الشرق الأوسط.

وتعتبر الفلافل هي الأكلة الشعبية الأولى في مصر بجانب الفول، وتحظى بشعبية كبيرة على موائد إفطار المصريين، وبهذه المناسبة يرصد مصراوي أسعار الفلافل في 7 محلات شهيرة.

ويتراوح سعر ساندوتش الفلافل متوسط الحجم بين 2.5 و13.75 جنيه، كما يتراوح سعر وجبة الطعمية بين 1.5 جنيه و10 جنيهات، بحسب عدد قطع الوجبة.

مطعم زوبة

ساندوتش طعمية كلاسيك أورجنال: 8.5 جنيه

ساندوتش طعمية سبايسي أورجنال: 13.5 جنيه.

قرص طعمية: 2.20 جنيه.

قرص طعمية سبايسي: 3 جنيهات.

مطعم قدرة

ساندوتش طعمية: 6 جنيهات.

وجبة طعمية (4 قطع): 10 جنيهات.

مطعم فول تانك

ساندوتش طعمية سادة: 6 جنيهات.

ساندوتش طعمية محشية: 8 جنيهات.

وجبة طعمية سادة (5 قطع): 11 جنيها.

وجبة طعمية محشية (4 قطع): 12 جنيها.

مطعم التابعي الدمياطي

ساندوتش طعمية سادة: 3.5 جنيه.

ساندوتش طعمية محشية: 4 جنيهات.

قرص طعمية سادة: 1.5 جنيه.

قرص طعمية محشي: 2.5 جنيه.

مطعم جاد

ساندوتش طعمية سادة: 4 جنيهات.

ساندوتش طعمية محشية: 4.5 جنيه.

قرص طعمية سادة: 2 جنيه.

قرص طعمية محشية: 2.5 جنيه.

مطعم الشبراوي

ساندوتش طعمية سادة: 3 جنيهات.

ساندوتش طعمية محشية: 3.5 جنيه.

مطعم الجحش

ساندوتش طعمية عادي: 2.5 جنيه

ساندويتش طعمية محشية: 3 جنيهات.