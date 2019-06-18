تعرف على حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا

كتب- محمد علاء الدين:

يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاصمة الرومانية بوخارست، في إطار جولة أوروبية بدأها الأمس إلى بيلاروسيا ورومانيا.

وسيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس"، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ويرصد مصراوي، العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا، والتي شهدت تطورا ملحوظا نحو تنمية التبادل التجاري بين البلدين خلال خلال الفترة من عام 2013 – 2017.

1- وقعت مصر ورومانيا في عام 2017 بروتوكول تعاون بين وزارتيّ السياحة المصرية والرومانية.

2- بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 598.2 مليون دولار موزعة بين 469.2 مليون دولار صادرات رومانية، 129 مليون دولار واردات عام 2017.

3- تصدر مصر إلى رومانيا "الأسمدة والأدوية وأسلاك وكابلات وموصلات كهربائية وخضر وفاكهة وكيماويات من لدائن وبلاستيك والحاصلات الزراعية".

4- تستورد مصر من رومانيا "القمح والذرة والأخشاب وجرارات زراعية وقطع غيار ومعدات وماكينات روافع ومراجل توليد البخار المائي ومنتجات كيماوية وبتروكيماويات".

5 - في مارس الماضي عُقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وستيفان رادو أوبرا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني.

6 -بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المصرية في رومانيا منذُ عـام 1990 وحتى نهاية عـام 2009 حوالي 29.13 مليون دولار، بلغت قيمة الاستثمارات الرومانية فى مصر خلال نفس الفترة حوالي 445.8 مليون دولار.

7 – يربط مصر ورومانيا عدد من الاتفاقيات، بينها بروتوكول إضافي لاتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المُتبادلة تم التوقيع عليه في 21 فبراير 2007 ، وذلك في سياق تحديث البروتوكول الموقع بين البلدين في 24 نوفمبر 1994.