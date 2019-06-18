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    رؤساء الشعب التجارية بالقاهرة يبحثون أزمة "الإيجارات القديمة"

    04:10 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    رؤساء الشعب التجارية بالقاهرة يبحثون أزمة "الإيجارات القديمة"

    غرفة القاهرة التجارية

    كتبت- منار الرخ:

    تعقد غرفة القاهرة التجارية اجتماعا حاليا لعدد من رؤساء الشعب، لبحث أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية بعد نص تعديلات قانون الإيجار القديم على إنهاء عقود العقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية على هذا النظام بعد 5 سنوات.

    ويأتي هذا الاجتماع بحضور علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، وصلاح العبد رئيس شعبة الحلويات، وأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وشريف يحيى رئيس شعبة الأحذية، وعطية حماد رئيس شعبة المخابز.

    وكانت غرفة القاهرة قررت الخميس الماضي إرسال خطاب عاجل إلى مجلس النواب يتضمن عدم فسخ العقود بين المالكين ومؤجري هذه المحال والمكاتب، والتفاوض من أجل الاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين حفاظا على العاملين وأسرهم، وفقا لبيان سابق من الغرفة.

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    الغرفة التجارية القاهرة الإيجارات القديمة رؤساء الشعب التجارية
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