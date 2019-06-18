أبرز 10 معلومات عن عملة "ليبرا" الرقمية التي يعتزم فيسبوك إطلاقها

كتب- محمد علاء الدين:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، اعتزامه إطلاق عملة رقمية جديدة تحمل اسم "ليبرا" العام المقبل، وكذلك أعلن عن تأسيس منظمة غير هادفة للربح تحمل اسم "ليبرا" بمشاركة 27 مؤسسة حول العالم.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير أهم 10 معلومات عن العملة الرقمية الجديدة "ليبرا" التي أعلن عنها "فيسبوك":

1- إطلاق العملة الجديدة "ليبرا" سيكون في عام 2020.

2- إنشاء جمعية بمشاركة 27 مؤسسة عالمية تحت اسم "ليبرا"، ومن بين المؤسسات المشاركة في هذه المنظمة "باي بال؛ وماستركارد؛ وفودافون؛ وأوبر؛ وسبوتيفاي؛ وفيزا؛ وeBay؛ وBooking؛ وCoinbase".

3- فيسبوك بدأ العمل على إطلاق هذه العملة منذ العام الماضي.

4- "ليبرا" ستعتمد على تقنية البلوكتشين.

5- العملة الرقمية الجديدة ستكون مغطاة ماليا.

6- فيسبوك لن يكون له مميزات إضافية عن باقي أعضاء الجمعية.

7- فيسبوك أسس شركة فرعية مستقلة تدعى"كليبرا" Calibra يقودها ديفيد ماركوس قائد فريق البلوكتشين في فيسبوك.

8- منصة ليبرا ستحمل العديد من المحافظ الإلكترونية لمختلف الشركات.

9- الخدمة في البداية ستكون لتحويل الأموال، وسيتم تطويرها بعد ذلك للأعمال التجارية مثل دفع الفواتير وغيرها من الخدمات.

10- شركة calibra ستكون مثل مقدمي خدمات الدفع الأخرى، وأي معلومات يشاركها المستخدمون مع calibra ستكون منفصلة عن المعلومات التي تشاركها على فيسبوك.

اقرأ أيضا:

"ليبرا".. فيسبوك يكشف عن عملة رقمية عالمية جديدة