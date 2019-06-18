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    المركزي: وضع محددات لبنوك "Tier2" بعد إقرار القانون الجديد

    03:49 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    المركزي: وضع محددات لبنوك "Tier2" بعد إقرار القانون الجديد

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    قالت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، إن وضع محددات الحد الأدنى لرؤوس أموال بنوك "Tier2"، والتي يسمح لها بتلقي الودائع ولكنها تقدم خدماتها لشريحة محددة من العملاء، سيتم بعد إقرار قانون البنوك الجديد الموجود حاليا بمجلس الوزراء.

    وأضافت لبنى هلال على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي استثنى هذه الفئة من الحد الأدنى لرأس المال المحدد للبنوك في مواد القانون الجديد.

    وأشارت إلى أن بنوك "Tier2" يمكن أن تتخصص في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتتناسب كذلك مع نشاط البنوك الرقمية "Digital Banking"، موضحة أنه سيتم وضع المحددات لكل فئة وفقا لدراسات يجريها البنك المركزي حاليا.

    البنك المركزي Tier2 لبنى هلال

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