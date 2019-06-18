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    المركزي: نبحث عن مشترٍ للمصرف المتحد ذي خبرة في تمويل المشروعات الصغيرة

    03:15 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    المركزي: نبحث عن مشترٍ للمصرف المتحد ذي خبرة في تمويل المشروعات الصغيرة

    المصرف المتحد

    كتبت- منال المصري:

    قالت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، إن المركزي يبحث عن مستثمر أو صندوق استثمار لديه خبرة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل شراء المصرف المتحد.

    وأضافت لبنى، على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الثلاثاء، أن تخارج البنك المركزي من المصرف المتحد الهدف منه ليس جمع الأموال، وأن البيع لجهة ذات خبرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدف أساسي.

    وتابعت: "هناك مؤسسات أبدت اهتمام بصفقة بيع المصرف المتحد، ولكن لم ترتقِ لمستوى العروض الرسمية حتى الآن".

    وأوضحت نائبة المحافظ أن طبيعة المحفظة الائتمانية للمصرف المتحد تركز بصورة كبيرة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المركزي يستهدف دخول مستثمر سواء مؤسسة أو صندوق استثمار مؤهل لإثراء وتعزيز هذا التوجه الذي يخدم الاقتصاد القومي ويثري القطاع المصرفي.

    وأشارت إلى أن توافر الخبرة شرط أساسي، حتى يتمكن المشتري من تحقيق قيمة مضافة.

    المصرف المتحد لبنى هلال البنك المركزي تمويل المشروعات

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