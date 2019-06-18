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    مصر تخطط لإصدار سندات بعملة الصين أو اليابان أو كوريا الجنوبية

    03:10 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    مصر تخطط لإصدار سندات بعملة الصين أو اليابان أو كوريا الجنوبية

    وزارة المالية

    القاهرة- وكالات:

    قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال اليوم الثلاثاء إن مصر تخطط لإصدار سندات دولية باليوان الصيني أو الين الياباني أو الوون الكوري الجنوبي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو.

    وأبلغ عبد الرحمن وكالة رويترز على هامش مؤتمر يورومني "ندرس إصدار (سندات) باندا أو ساموراي أو بعملة كوريا الجنوبية".

    وأضاف أن اختيار العملة سيعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة.

    وزارة المالية الصين كوريا الجنوبية اليابان خالد عبد الرحمن

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