لبنى هلال: المركزي يسعى للمحافظة على حصة تمثيل مصر بالمؤسسات الدولية

كتبت- منال المصري:

قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، إن المركزي يسعى إلى المحافظة على حصة تمثيل مصر، بالمؤسسات المالية الدولية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضافت لبنى هلال على هامش فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الثلاثاء، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي ناقش خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي، والتي عقدت خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري في عاصمة غينيا الاستوائية "مالابو"، الزيادة السابعة لرأسمال البنك.

وأوضحت أن محافظ البنك المركزي دعا إلى عقد الاجتماع التشاوري الأخير للجنة في شرم الشيخ في سبتمبر القادم، لمناقشة زيادة رأس المال للبنك الأفريقي بواقع 150%.