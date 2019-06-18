"أبو ظبي الإسلامي" يطلق خدمة "مصاريفي عالطاير" للدفع والتحويل إلكترونيا

كتبت- منال المصري:

أطلق مصرف أبو ظبي الإسلامي، خدمة "مصاريفي عالطاير" التي تقدم عددًا من مزايا المحافظ الإلكترونية، لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنك، بحسب بيان للمصرف اليوم الثلاثاء.

وقال المصرف، إنه تم إطلاق خدمة "مصاريفي عالطاير" كمنتج استراتيجي إيمانًا بدوره في تعميم فكر الشمول المالي، وحرصًا منه على المشاركة بمبادرة "اليوم العربي للشمول المالي".

وأضاف المصرف أنه يقدم الخدمة مجانا، والتي تعد وسيلة سهلة وآمنة لدفع وتحويل الأموال مباشرة من خلال الهاتف المحمول بحد أقصى للمعاملات المالية يصل إلى 6 آلاف جنيه يوميًا و50 ألف شهريًا.

ويتسع نطاق الخدمات المتاحة لتشمل خدمات الإيداع والسحب وتحويل الأموال إلى محافظ أخرى، بالإضافة إلى دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والهاتف، ومقابل تراخيص المرور، وشراء تذاكر السفر والسينما، ودفع التبرعات، بحسب البيان.

وذكر البنك أنه يمكن للعميل إجراء عمليات شحن المحفظة أو سحب الأموال منها من خلال أقرب تاجرأو منفذ من منافذ فوري، أو أقرب ماكينة صراف آلي "ATM" تقدم خدمات السحب والإيداع من خلال شبكة تحويل، كما يمكن ربط محفظة "مصاريفي عالطاير" بحسابات العميل لدى المصرف وتغذيتها مباشرة.

وقال إن فريق عمل "مصاريفي عالطاير" نفذ خطة للترويج للخدمة في محطات المترو (12 محطة)، خلال 4 أيام ضمن الأيام المخصصة للاحتفال بـ"اليوم العربي للشمول المالي"، وفقا للبيان.