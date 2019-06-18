المركزي: بنك عوده لم يتقدم للحصول على موافقتنا النهائية لشراء "الأهلي اليوناني"

كتبت- منال المصري:

قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن بنك عوده مصر لم يتقدم حتى الآن للبنك المركزي للحصول على الموافقة النهائية لشراء أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر.

وأضافت لبنى هلال ردا على مصراوي على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي يؤكد على جميع حقوق العاملين في البنك الأهلي اليوناني مصر كشرط أساسي لإصدار موافقته النهائية على تخارج البنك اليوناني من مصر وبيع أصوله لبنك عوده.

وكان بنكا عوده والأهلي اليوناني أعلنا في بيان خلال مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في مصر لبنك عوده مصر.

وإتمام الصفقة مشروط بالحصول على الموافقات الرقابيّة، والتي تتضمّن الموافقة النهائيّة من البنك المركزي المصري ومصرف لبنان، بحسب بيان البنكين.

وكان البنك المركزي وافق في وقت سابق لبنك عوده مصر على إجراء الفحص النافي للجهالة لأصول بنك الأهلي اليوناني تمهيدا لشرائها.