"مصاري" للدفع الإلكتروني تفاوض بنوكا لإتاحة خدمة شحن كروت ميزة

كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد ناجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصاري لحلول الدفع الإلكتروني، إن الشركة تفاوض عددا من البنوك لعقد شراكة مع أكثر من بنك لتفعيل خدمات شحن كروت ميزة والدفع بها، وفقا لبيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وأضاف ناجي على هامش مشاركة الشركة بمعرض ومؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، أن "مصاري" تدعم الدولة في اتجاهها للشمول المالي والتحول الرقمي لاسيما الانتقال إلى المجتمع اللانقدي.

وقال ناجي، إنه خلال عام 2019 وصل عدد المستفيدين من خدمات مصاري إلى أكثر من 20 مليون مستفيد شهريا، وبلغ عدد منافذ البيع للشركة في جميع أنحاء الجمهورية أكثر من 70 ألف منفذ، شاملة 5 آلاف نقطة تدعم شحن كروت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.

كما تعاقدت الشركة مع بعض المؤسسات المانحة للقروض متناهية الصغر لتقديم خدمة سداد القروض عن طريق منافذها، وفقا لناجي.

وقال محمد العماوي مدير قطاع التسويق و تطوير الأعمال بشركة مصاري، إن حصة الشركة من سوق المدفوعات الإلكترونية وصلت إلى 30%، وتستهدف الشركة زيادة منافذها إلى 150 ألف منفذ بنهاية 2020.