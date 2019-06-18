القابضة للسياحة: افتتاح فندق شتايجنبرجر الهرم الاثنين المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

تفتتح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فندق شتايجنبرجر الهرم بعد تطويره، الاثنين المقبل الموافق 24 يونيو.

وقالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة لمصراوي، إن الافتتاح يأتي بعد التعاقد مع الشركة الألمانية لإدارة الفندق ذو الخمس نجوم، بعد انتهاء عقد العلامة التجارية موفينبيك.

وضخت شركة شتايجنبرجر الهرم استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه، لإعادة رفع كفاءة الفندق، وتحديث ديكوراته، بحسب حطبة.

وتتولى الشركة الألمانية أيضًا تطوير فندق اللسان في رأس البر، والذي من المتوقع افتتاحه الشهر المقبل، بحسب ما قالته ميرفت حطبة.

وفندق اللسان، سيكون من فئة 5 نجوم وتكلفت أعمال التطوير 230 مليون جنيه، ويتكون من 5 أدوار ويضم 153 غرفة وجناح يطل على نهر النيل والبحر المتوسط و4 قاعات للمناسبات والاجتماعات، ونادي صحي متكامل ومنطقة شاطئية و2 حمام سباحة ومطاعم وكافيتريات ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على نقطة التقاء البحر بنهر النيل.

وتمتلك الشركة القابضة، فنادق الماريوت، وسوفيتيل كتراكت، وشتايجنبرجر التحرير، ونوفوتيل المطار، وسفير دهب، وفندق اللسان برأس البر، وإيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان.