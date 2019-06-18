الحكومة تعرض فرص الاستثمار في مصر على وفد سعودي

القاهرة- مصراوي:

عقد وفد اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية، والذي تستضيفه جمعية رجال الأعمال المصريين، ويترأسه حمد بن علي الشويعر، اجتماعا مساء أمس الاثنين، مع مسؤولين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحسب بيان من جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الثلاثاء.

وعرض مسئولو هيئة الاستثمار للوفد السعودي فرص الاستثمار في العديد من المجالات الاقتصادية بمختلف المحافظات المتوفرة على الخريطة الاستثمارية من أهمها الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة الجلالة في المجال العقاري والفندقي، وإدارة المرافق، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة الأثاث بدمياط.

كما عرض مسؤولو الهيئة فرص الاستثمار في الإسكندرية خاصة الأراضي الصناعية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بمدينة برج العرب، بجانب مشروعات متنوعة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة ضمن المشروع القومي "المليون ونصف مليون فدان"، ومشاريع التصنيع من أجل التصدير بنظام المناطق الحرة.

وعرض مسئولو الهيئة على الوفد السعودي الخدمات المتطورة لمراكز خدمات المستثمرين الجديدة، والتي تتاح لأول جهة حكومية خدمات التوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، وتأسيس الشركات "أون لاين"، بجانب إصدار أول مستند رسمي إلكتروني له حجة قانونية للمستثمر المصري والأجنبي.

وأكد حمد بن علي الشويعر رئيس الوفد السعودي ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوفد السعودي يتطلع للاستثمار في مصر وإقامة شراكات وتعاون مع الجانب المصري بالمشروعات العقارية والسياحية وغيرها.

وقال الشعوير إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر أحد أهم المشروعات القومية في مصر والوطن العربي وهو إنجاز وفخر للعرب جميعا، مشيدا بحجم الإنجازات التي شهدها في زيارة الوفد السعودي للعاصمة الإدارية، وفقا للبيان.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر مرت بالعديد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات العربية وخاصة الاستثمار السعودي.

وحضر اللقاء فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وأكثر من 50 مستثمرا ومطورا عقاريا وشركات عقارية سعودية.

وقال فتح الله فوزي إن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى 27 مليار دولار، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجديدة.